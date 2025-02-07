Запасы iPad Air и MacBook Air в магазинах Apple по всему миру сокращаются, что может быть намеком на появление новых продуктов в ближайшее время – пишет авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg.
Вместе с этим Гурман ранее заявил про релиз нового iPhone SE на неделе 10–14 февраля: возможно, тогда же представят и планшеты с ноутбуками, но про это журналист ничего не упоминает.
Каких-то кардинальных изменений в новых iPad Air и MacBook Air, скорее всего, не будет. Ходят слухи, что среднеценовой планшет дебютирует с новым дисплеем на 90 Гц, а самый популярный ноутбук Apple получит 16 гигабайт ОЗУ в минимальной конфигурации и еще большую автономность благодаря чипу M4.
По слухам, компания также работает над iPad 11, новой версией своего самого доступного планшета. Вероятно, его анонс тоже пройдет без отдельной презентации, как и в случае с другими устройствами. В последние годы компания предпочитала делать анонсы новых продуктов на своем веб-сайте.
Также ходят слухи о втором поколении AirTag, HomePod mini 2 и Apple Watch SE 3, впрочем, о дате выхода нет ничего конкретного. Другими словами, они могут выйти весной 2025, а могут задержаться до конца года.
Слухи за 8 месяцев до анонса iPhone 17 говорят, что iPhone 2025 будет самой интересной серией в ближайшие пару лет. С выходом iPhone 17 существенно обновятся камеры, в том числе "фронталка", а базовые модели наконец перейдут на 120-герцовые экраны. Есть еще одна причина дождаться iPhone 2025 года – это загадочный iPhone Air.
Впрочем, главной новинкой Apple в 2025 году будет не Айфон, а устройство для умного дома, похожее на HomePod, оснащенное экраном. По крайней мере по словам инсайдера Марка Гурмана.