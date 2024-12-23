Устройство будет сканировать лица жильцов и автоматически открывать для них двери – по аналогии с Face ID в iPhone.

Авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что Apple активно занимается разработкой "умного" дверного звонка, оснащенного технологией Face ID. Но выпуск вряд ли состоится раньше 2026 года.

Устройство будет сканировать лица жильцов и автоматически открывать для них двери, сканируя их лица – так же как Face ID позволяет им пользоваться iPhone.

Ожидается, что звонок будет беспроводным – скорее всего он получит модуль Wi-Fi собственной разработки Apple. Также новый девайс будет поддерживать все сторонние замки в HomeKit, но Apple также может сотрудничать с другими брендами, что позволит предложить комплексное решение потребителям.

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По словам Гурмана, умный дверной звонок с Face ID позволит Apple конкурировать с уже существующими решениями, такими как Amazon Ring. Однако разработка такого продукта связана с определенными рисками, если система окажется замешана в проблемах безопасности, например, в случае взломов.

Проект все еще находится на ранних стадиях разработки, и он не выйдет на рынок "раньше конца следующего года". При этом в 2025 году нас ждет куча других новых устройств умного дома.

Ранее сообщалось, что Apple "воскресит" культовый компьютер iMac G4 в виде устройства умного дома. Речь идет о неком многофункциональном хабе, который совместит возможности iPad, Apple TV и HomePod. Его анонс ожидается весной 2025-го.

По данным инсайдеров, Apple представит как минимум пять новых устройств будущей весной. Самым ожидаемым анонсом называют новый iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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