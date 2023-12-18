Модель Galaxy S23 FE влетела в топ DxOMark, уступив только Pixel 7 и 7a.

Спустя почти двух месяцев после релиза "народного" Galaxy S23 FE смартфон наконец протестировали специалисты DxOMark. Этот середняк не перевернул игру, но попал в тройку лучших камерофонов в своем классе.

Смартфон получил 127 баллов – 124 за фото и 131 за видео. Это на 10 баллов выше, чем у предшественника в лице Galaxy S21 FE. А в категории High-End девайс уступает только Google Pixel 7 и 7a.

Специалисты похвалили Galaxy S23 FE за отличную цветопередачу, топовый сверхширик, точную экспозицию и широкий динамический диапазон. При этом стабилизация при съемке видео у него на уровне многих флагманов. Ниже всего в DxOMark оценили портретный режим съемки.

Видео дня

Если рассматривать все смартфоны, то по части фото и видео лучшим сегодня считается малоизвестный Huawei Mate 60 Pro+. Далее располагаются iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Google Pixel 8 Pro и Oppo Find X6 Pro.

Напомним, что Galaxy S23 FE получил тройную камеру 50+8+12 МП и селфи-камеру на 10 МП, поддерживает функции ночной режим, профессиональную видеосъемку и одиночный снимок. По сути, фотовозможности в S23 FE примерно на уровне с обычным S23.

В целом, устройство получило дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy, однако стоит при этом заметно дешевле – 599 долларов. Из прочих фишек: защита от пыли и влаги по стандарту IP68, стереодинамики, беспроводная зарядка и пятилетний курс обновлений.

Презентация следующего поколения флагманских Samsung состоится 17 января. Несмотря на ряд улучшений, в частности спутниковую связь, все три модели будут стоить столько же, сколько и Galaxy S23.

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