Симптомы скорой смерти аккумулятора – замедленная работа смартфона, частые подвисания, короткий срок автономной работы. Но перед заменой батареи лучше проверить ее с помощью специального приложения.

Смартфонный аккумулятор даже при идеальных условиях использования может потерять до 20% своей начальной емкости после 500 циклов зарядки. Однако если аккумулятор подвергался перегреву, заморозкам, полностью разряжался или перезаряжался – он рискует "состариться" гораздо раньше.

Отличить хороший аккумулятор от плохого иногда бывает трудно. Существует несколько способов, как можно узнать состояние аккумулятора, перед тем, как нести смартфон в сервисный центр.

Признаки смерти аккумулятора

Есть несколько признаков, указывающих на то, что батарея в вашем смартфоне доживает свои последние дни и ее пора менять:

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Короткий срок автономной работы. Если ваш телефон раньше мог работать весь день без подзарядки, а теперь требует зарядку уже после пару часов использования, это может быть явным признаком изношенного аккумулятора.

Непредсказуемый процент заряда. Если процент заряда на вашем телефоне прыгает вверх и вниз без видимых причин или меняется скачками, это также может быть признаком проблемы с аккумулятором.

Частые подвисания, перегрев. Это может быть связано с деградацией аккумулятора, который становится менее эффективным и нагревается больше даже при самых простых задачах.

Внешние признаки повреждения. Когда аккумулятору вашего смартфона станет совсем нехорошо, это начнет проявляться визуально. Обычно это называется "вздутием" аккумулятора.

Впрочем, даже несмотря на все эти очевидные признаки, перед заменой батареи лучше проверить ее с помощью специальной программы.

Как узнать емкость аккумулятора своего телефона

У владельцев Айфонов есть специальное меню, в котором можно посмотреть состояние аккумулятора телефона. Зайдите в Настройки → Аккумулятор → Состояние аккумулятора. Здесь вы увидите информацию о максимальной емкости вашего iPhone в процентах – со временем она снижается.

Там же можно посмотреть, не замедляется ли ваш айфон из-за функции управления производительностью Apple. В целом, принято считать, что если остаточная емкость аккумулятора iPhone 80% и меньше, то батарейку пора менять.

Владельцам Android-гаджетов доступно популярное и полезное приложение под названием AccuBattery. Эта бесплатная утилита не только информирует о реальном состоянии аккумулятора, но и показывает, какие процессоры сейчас запущены на фоне и сильно "едят" батарею.

Процедура следующая:

Скачайте и установите приложение. Разрядите батарею до 15%. Поставьте аппарат заряжаться и не трогайте его, пока аккумулятор не наберет полные 100 процентов. Оставьте смартфон на зарядке еще на 30-40 минут.

После этого открываем AccuBattery и смотрим, какую емкость батареи покажет программа. Если уровень упал ниже 80%, то батарею пора менять. Пользоваться ей все равно можно, но она будет гораздо хуже держать заряд, чем на новом устройстве, а также может внезапно вырубаться – особенно на морозе.

К слову, недавно Apple обновила раздел с рекомендациями по правильному обращению с аккумулятором iPhone – так что пренебрегать данными ей рекомендациями однозначно не стоит.

Для улучшения автономности смартфона придумали режим экономии батареи, ночную тему и кучу разных "уловок". УНИАН рассказывал о ничем не примечательной настройке, отключение которой здорово сэкономит заряд батареи.

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