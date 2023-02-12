Теперь можно пользоваться проводными наушниками и подзаряжаться одновременно.

Первый в мире складной iPhone мы уже видели. Теперь энтузиастам удалось создать кастомный айфон с двумя портами для зарядки. Да, вы прочитали все верно – у него есть разъемы и Lightning, и USB-C.

В ролике, опубликованном на YouTube, специалист показал, что добавил второй порт к своему iPhone, поместив USB-C на нижнюю грань, рядом с Lightning. Причем оба порта полнофункциональные – iTunes распознает подключение как по одному, так и по другому.

Еще одно преимущество двухпортовой конструкции – возможность одновременно использовать проводные наушники и подзаряжать смартфон. Напомним, что с выходом iPhone 7 Apple убрала стандартный аудиоджек для наушников, что в первые годы стало проблемой для пользователей, которые привыкли к проводным наушникам.

Ранее Apple уже подтвердила, что все будущие айфоны перейдут с Lightning на USB-C. Этого требует европейское законодательство.

Однако недавно появился слух, что Apple может ограничит работу сторонних кабелей USB-C с iPhone 15, из-за чего уже имеющиеся у пользователей кабели USB-C могут оказаться несовместимыми (или частично совместимыми) с айфонами.

Также "проскакивал" инсайд, что младшие модели, iPhone 15 и 15 Plus, останутся с прежней скоростью передачи данных на уровне USB 2.0. Зато порты iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут поддерживать "как минимум" USB 3.2 или Thunderbolt 3.

Вас также могут заинтересовать новости: