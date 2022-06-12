Starlink Ukraine получила лицензию оператора. Представительство компании SpaceX уже скоро начнет активную работу в Украине.

Основатель SpaceX Илон Маск передал терминалы Starlink украинским разведчикам.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Илон Маск успевает не только работать над подготовкой к марсианской миссии, но и передавать нашей разведке так необходимые для их специальных миссий Starlinks. Армия Украины защищает свободу на Земле, чтобы ее можно было установить и на Марсе", – говорится в сообщении Минобороны.

Война в Украине и Starlinks:

Starlink Ukraine получила лицензию оператора. Представительство компании SpaceX уже скоро начнет активную работу в Украине.

На данный момент Starlink в Украине используют не только для связи в осажденных городах и на фронте, но и для работы артиллерии и сброса бомб на позиции захватчиков.

Со ссылкой на разведки США, ЕС и Британии сообщается, что всего за час до вторжения Россия взломала сеть, которую использовали украинские военные. Тогда SpaceX Маска оперативно разместила около 50 спутников над Украиной. Процесс развертывания связи в стране несколько замедлила бюрократическая волокита со стороны США.

Вас также могут заинтересовать новости: