Основатель SpaceX Илон Маск передал терминалы Starlink украинским разведчикам.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
"Илон Маск успевает не только работать над подготовкой к марсианской миссии, но и передавать нашей разведке так необходимые для их специальных миссий Starlinks. Армия Украины защищает свободу на Земле, чтобы ее можно было установить и на Марсе", – говорится в сообщении Минобороны.
Война в Украине и Starlinks:
Starlink Ukraine получила лицензию оператора. Представительство компании SpaceX уже скоро начнет активную работу в Украине.
На данный момент Starlink в Украине используют не только для связи в осажденных городах и на фронте, но и для работы артиллерии и сброса бомб на позиции захватчиков.
Со ссылкой на разведки США, ЕС и Британии сообщается, что всего за час до вторжения Россия взломала сеть, которую использовали украинские военные. Тогда SpaceX Маска оперативно разместила около 50 спутников над Украиной. Процесс развертывания связи в стране несколько замедлила бюрократическая волокита со стороны США.
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