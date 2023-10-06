Девять достойных моделей в зависимости от характера использования.

Современная жизнь невозможна без ноутбуков. В отличие от стационарных компьютеров, они обеспечивают мобильность и комфорт. Если вы в поисках лэптопа, либо хотите обновить старый, то эта подборка от Tom's Guide вам поможет.

На выбор ноутбука могут повлиять различные факторов. Это и размер экрана, форм-фактор устройства, его общая производительность, ну и, конечно, ценник. Представленные ниже лэптопы были отобраны специально для того, чтобы вы легко подобрали нужную модель в зависимости от ваших задач.

Macbook Air M2 – лучший выбор для большинства. В этом устройстве все идеально: он тонкий, легкий, быстрый и бесшумный. Без розетки ноутбук Apple живет до 14 часов, но тут все зависит от сценария использования.

– лучший выбор для большинства. В этом устройстве все идеально: он тонкий, легкий, быстрый и бесшумный. Без розетки ноутбук Apple живет до 14 часов, но тут все зависит от сценария использования. Dell XPS 15 OLED – лучший ноутбук на базе ОС Windows. Это не только великолепный девайс для повседневного использования, но и достойный игровой аппарат. На одной подзарядке ноутбук выдает до 10 часов автономности.

– лучший ноутбук на базе ОС Windows. Это не только великолепный девайс для повседневного использования, но и достойный игровой аппарат. На одной подзарядке ноутбук выдает до 10 часов автономности. Asus Zenbook 13 OLED – "топ за свои деньги". При цене дешевле $1000 пользователь получает ноутбук с ярким OLED-экраном, мощным процессором AMD Ryzen 7, 8 Гбайт ОЗУ и автономностью в 13 часов. Такое сочетание железа с легкостью справится с большинством задач и подойдет даже для базового гейминга.

– "топ за свои деньги". При цене дешевле $1000 пользователь получает ноутбук с ярким OLED-экраном, мощным процессором AMD Ryzen 7, 8 Гбайт ОЗУ и автономностью в 13 часов. Такое сочетание железа с легкостью справится с большинством задач и подойдет даже для базового гейминга. Lenovo Chromebook Duet 3 – лучший ноутбук на базе на базе Chrome OS. В нем идеально сочетаются стильный дизайн, крутой экран, большой набор портов и солидная автономность.

– лучший ноутбук на базе на базе Chrome OS. В нем идеально сочетаются стильный дизайн, крутой экран, большой набор портов и солидная автономность. Asus ROG Zephyrus G14 – оптимальный игровой ноутбук для покупки в 2023. Он способен запускать большинство игр со стабильной частотой кадров, а тонкий и компактный корпус позволяет комфортно носить его с собой в любом рюкзаке.

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MacBook Pro M2 – обеспечивает рекордные 18 часов автономной работы. Также "прошка" заметно мощнее других компьютеров. Например, рост по сравнению с моделью на чипе M1 составил около 40%

– обеспечивает рекордные 18 часов автономной работы. Также "прошка" заметно мощнее других компьютеров. Например, рост по сравнению с моделью на чипе M1 составил около 40% Acer Swift 5 – бюджетная альтернатива MacBook Air. Модель отличается компактными размерами и мощным железом.

– бюджетная альтернатива MacBook Air. Модель отличается компактными размерами и мощным железом. Samsung Galaxy Book 3 Ultra – бюджетная альтернатива MacBook Pro. Это самый быстрый ноутбук компании на сегодняшний день, сочетающий в себе всю мощь новейших графических процессоров Nvidia в тонком и элегантном корпусе.

– бюджетная альтернатива MacBook Pro. Это самый быстрый ноутбук компании на сегодняшний день, сочетающий в себе всю мощь новейших графических процессоров Nvidia в тонком и элегантном корпусе. Surface Laptop Studio 2 – ноутбук 2-в-1, который можно использовать в трех различных режимах: ноутбук, планшет и цифровой холст для работы и творчества.

Если вы планируете обновиться до MacBook Pro, возможно, лучше немного подождать. По слухам, Apple до конца года выпустить новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, оснастив их более яркими и энергоэффективными miniLED дисплеями.

Также компания готовит к выпуску бюджетный ноутбук MacBook. Речь идет не об одном продукте, а целой линейке, по аналогии с MacBook Air и Pro. Он будет конкурировать с Chromebook, которые активно закупают школы и университеты.

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