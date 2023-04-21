Также удалены каналы, которые их распространяли.

Видеохостинг YouTube удалил популярные видеоролики российской частной военной компании"Вагнер" и каналы, которые их распространяли.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в социальной сети Facebook. Ранее он написал главному исполнительному директору YouTube, LLC Нилу Мохану и попросил принять меры для мониторинга и прекращения интернет-деятельности ЧВК.

Ткаченко отметил, что даже несмотря на достаточно жесткую редакционную политику, такие гиганты как YouTube или TikTok все еще служат для россиян эффективными рекламными площадками для масштабирования, "омоложения" аудитории и вербовки новых наемников.

Видео дня

"YouTube отреагировал молниеносно, удалив видеоролики "Вагнера" с более чем 1 миллионом просмотров и каналы, которые их распространяли. Спасибо партнерам за оперативность", - сообщил он впоследствии.

Украинцев призывают присылать ссылки на видео с "вагнеровцами", которые они увидят на YouTube, на почту stoprussianpropaganda@mkip.gov.ua.

YouTube удаляет российскую пропаганду

Весной прошлого года сообщалось, что с видеохостинга удалили более 70 тысяч роликов и 9 тысяч каналов, в которых отрицались насильственные события в войне в Украине.

В апреле YouTube удалил запись брифинга представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой из-за нарушения политики в отношении эпизодов насилия в Украине.

Также администрация видеохостинга YouTube удалила канал российского пропагандиста Владимира Соловьева "Соловьев Live", а также канал его телевизионной программы"Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Кроме того, сообщалось об удалении канала российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна.

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