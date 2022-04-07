Российским пропагандистам становится все труднее распространять дезинформацию в сети.

Популярный видеохостинг YouTube удалил запись брифинга топ-пропагандистки Путина и по совместительству официального представителя МИД России Марии Захаровой от 17 марта 2022 года.

Причина – "нарушение политики видеохостинга в отношении эпизодов насилия в Украине", пишут росСМИ.

В России по этому поводу уже успели закатить истерику, углядев в действии администрации YouTube "осознанную дискриминацию российских пользователей и их доступ к официальной информации". В свою очередь, Роскомнадзор "потребовал" от Google восстановить доступ к пропагандистскому брифингу российского МИДа.

Российским пропагандистам становится все труднее распространять дезинформацию в сети. YouTube отрезал от всего мира ряд российских каналов, в частности, "Первый канал", "5 канал", "НТВ", "ТНТ", RT, "Россия 1", "Россия 24", "Москва 24", "60 минут".

Согласно заявлению YouTube, опубликованному Washington Post, руководящие принципы хостинга запрещают контент, который отрицает, преуменьшает или упрощает отношение к задокументированным фактам насилия. К таким относится и вторжение России в Украину. В связи с этим YouTube решил заблокировать аккаунты государственных российских СМИ "немедленно".

Ранее в Минцифре прокомментировали победы на цифровом санкционном фронте против РФ. Так, социальная сеть TikTok запретила россиянам публиковать видео, даже через VPN, а российские компании больше не смогут выпускать Android-смартфоны.

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