Большая часть удаленного контента представляет собой рассказы Кремля о вторжении.

YouTube удалил более 70 000 видеороликов и 9 000 каналов, связанных с войной в Украине, за нарушение правил в отношении контента, включая видео, в которых вторжение называлось "освободительной миссией".

Об этом пишет The Guardian.

"У нас есть политика в отношении крупных насильственных событий, и это относится к таким вещам, как отрицание крупных насильственных событий: от Холокоста до Сэнди Хук. И, конечно же, то, что происходит в Украине, - это крупное насильственное событие. И поэтому мы использовали эту политику, чтобы предпринять беспрецедентные действия", - рассказал директор по продуктам YouTube Нил Мохан.

Он добавил, что только в Украине новостной контент на YouTube о нынешнем военном конфликте набрал более 40 миллионов просмотров.

"Первая и, вероятно, самая главная обязанность - сделать так, чтобы люди, которые ищут информацию об этом событии, могли получить точную, качественную и достоверную информацию на YouTube. Просмотры авторитетных каналов на нашей платформе значительно выросли в Украине, а также в странах, окружающих ее, в Польше и в самой России", - отметил Мохан.

Большая часть удаленного контента, по его словам, представляет собой рассказы Кремля о вторжении.

Как сообщал УНИАН, ранее YouTube заблокировал канал Госдумы, на что в РФ заявили, что сервис "подписал себе приговор".

Кроме того, YouTube заблокировал брифинг топ-пропагандистки Путина: в России закатили истерику.

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