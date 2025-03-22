Как 'разгрузить мозг' телефону и вернуть его к привычной работе: всего одно действие

Эта процедура помогает избавиться от большинства мелких багов и других раздражающих вещей.

Существует множество причин, по которым смартфон вдруг стал работать медленнее, чем раньше, и не все из них можно устранить самостоятельно. Но все-таки можно кое-что сделать, чтобы сделать использование устройства хотя бы чуть менее раздражающим.

Например, смартфон можно принудительно перезагрузить – об этом не знают многие пользователи, чьи Айфоны и Андроды годами работают без косяков.

Перезагрузка – первое в числе рекомендаций, когда со смартфоном что-то не так. Эта процедура помогает исправить системные сбои, очистить оперативку и восстановить процессы, которые временно были нарушены.

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Как перезагрузить iPhone

Сначала быстро нажимаем и отпускаем кнопку увеличения громкости. Далее – быстро нажимаем и отпускаем кнопку уменьшения громкости. Не нужно жать слишком долго, достаточно одного короткого нажатия.

После этого зажмите и держите боковую клавишу (Power). Ждем когда погаснет экран, загорится лого Apple, погаснет – теперь можно кнопку отпустить и дождаться загрузки iPhone.

Вот видео, в котором процесс перезагрузки показан наглядно:

Как перезагрузить Android

Здесь все проще. Достаточно одновременно нажать кнопки уменьшения громкости и включения питания – удерживайте их примерно 10 секунд. После этого устройство либо перезагрузится автоматически, либо откроет меню с возможностью выбора перезапуска.

По словам пользователей, эта фишка помогает им избавиться от большинства мелких багов. То есть на какое-то время исчезнут подлагивания, торможения и другие раздражающие вещи.

Если вам интересны другие полезные лайфхаки, УНИАН объяснял, вредно ли на самом деле оставлять смартфон заряжаться на всю ночь. Есть только один способ сделать ночную зарядку безопасной.

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