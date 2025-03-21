Объясняем за минуту: вредно ли оставлять смартфон заряжаться на всю ночь

Можно ли ставить на зарядку телефон на ночь: рекомендации экспертов / фото ua.depositphotos.com

Современные смартфоны обычно заряжаются до 100% за пару часов, после чего питание прекращается. Однако пока он находится у розетки, в телефоне активируются внутренние процессы. Если устройство еще и подключено к Wi-Fi, то оно может включить обновление системы, обновить данные приложений и выполнять другие фоновые процессы.

Этот процесс может повторяться несколько раз за ночь: устройство то зарядится до 100%, то потеряет несколько процентов. И если у новых смартфонов таких "дозарядок" за ночь может быть около двух, то у старых моделей – до 10.

Поэтому специалисты не советуют оставлять телефон на подзарядку и идти спать, поскольку такие "качели" ускоряют деградацию аккумулятора. Если хотите, чтобы ваш любимый гаджет дольше прослужил, избегайте как зарядки до 100%, так и разрядки до 0%, когда телефон автоматически выключается.

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Производители смартфонов тоже советуют избегать такой практики. Держать 100%-ный уровень зарядки каждую ночь – опасно. Лучше всего, чтобы телефон всегда был чуточку разряжен. В идеале – иметь от 20% до 80% заряда. В этом случае батарея проживет дольше всего.

Как правильно заряжать смартфон ночью?

Рекомендации экспертов сводятся к следующему:

  1. Заряжайте устройство ночью только при необходимости.
  2. Используйте оригинальные или качественные зарядные устройства. 
  3. Отключайте телефон от сети сразу после завершения зарядки.

Если у вас нет другой возможности, кроме как оставить телефон на зарядке и пойти спать, можете воспользоваться одним простым лайфхаком. Чтобы сделать процесс зарядки более безопасным, проведите простую манипуляцию:

  • Перейдите в Настройки;
  • В раздел Аккумулятор;
  • Откройте вкладку Состояние аккумулятора;
  • Активируйте функцию Оптимизиция зарядки.

Однако этот метод будет эффективен только в том случае, если вы придерживаетесь стабильного расписания сна – ложитесь и встаете в одно и то же время.

Объясняем за минуту: вредно ли оставлять смартфон заряжаться на всю ночь

Вокруг экономии заряда смартфона существует огромное число мифов. Не так давно эксперты развенчали один из них, касающийся темной темы.

Если вам интересны другие полезные лайфхаки, УНИАН рассказывал о способе очистить 7 ГБ памяти на iPhone, отключив всего одну функцию. Также делились секретной настройкой, которая увеличит скорость Wi-Fi.

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