Объясняем за минуту: вредно ли оставлять смартфон заряжаться на всю ночь

Есть только один способ сделать ночную зарядку безопасной – рассказываем, в чем он заключается.

Современные смартфоны обычно заряжаются до 100% за пару часов, после чего питание прекращается. Однако пока он находится у розетки, в телефоне активируются внутренние процессы. Если устройство еще и подключено к Wi-Fi, то оно может включить обновление системы, обновить данные приложений и выполнять другие фоновые процессы.

Этот процесс может повторяться несколько раз за ночь: устройство то зарядится до 100%, то потеряет несколько процентов. И если у новых смартфонов таких "дозарядок" за ночь может быть около двух, то у старых моделей – до 10.

Поэтому специалисты не советуют оставлять телефон на подзарядку и идти спать, поскольку такие "качели" ускоряют деградацию аккумулятора. Если хотите, чтобы ваш любимый гаджет дольше прослужил, избегайте как зарядки до 100%, так и разрядки до 0%, когда телефон автоматически выключается.

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Производители смартфонов тоже советуют избегать такой практики. Держать 100%-ный уровень зарядки каждую ночь – опасно. Лучше всего, чтобы телефон всегда был чуточку разряжен. В идеале – иметь от 20% до 80% заряда. В этом случае батарея проживет дольше всего.

Как правильно заряжать смартфон ночью?

Рекомендации экспертов сводятся к следующему:

Заряжайте устройство ночью только при необходимости. Используйте оригинальные или качественные зарядные устройства. Отключайте телефон от сети сразу после завершения зарядки.

Если у вас нет другой возможности, кроме как оставить телефон на зарядке и пойти спать, можете воспользоваться одним простым лайфхаком. Чтобы сделать процесс зарядки более безопасным, проведите простую манипуляцию:

Перейдите в Настройки;

В раздел Аккумулятор;

Откройте вкладку Состояние аккумулятора;

Активируйте функцию Оптимизиция зарядки.

Однако этот метод будет эффективен только в том случае, если вы придерживаетесь стабильного расписания сна – ложитесь и встаете в одно и то же время.

Вокруг экономии заряда смартфона существует огромное число мифов. Не так давно эксперты развенчали один из них, касающийся темной темы.

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