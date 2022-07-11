Глава Госспецсвязи рекомендует пользоваться мессенджерами с открытым кодом.

Журналисты подняли вопрос безопасности связи в Украине, в частности относительно прослушивания телефонов и слежки в мессенджерах российскими военными.

Об этом в эфире программы "Сниданок з 1+1" рассказал председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь.

"Если мы говорим, прослушивают ли нас российские военные так, как прослушиваем их мы – то точно нет, потому что они не имеют доступа к сетям наших операторов. Это все передается в зашифрованном виде. Прослушивать телефонные разговоры можно только легально и только спецслужбами при выполнении своих задач", - рассказал Щиголь.

Относительно использования мессенджеров, глава Госспецсвязи рекомендует пользоваться мессенджерами с открытым кодом, где профессионалы могут протестировать и проверить, куда направляются ваши данные. Щиголь посоветовал такие мессенджеры, как Signal и Briar.

Со своей стороны, он также попросил украинцев воздерживаться разговоров по телефону о местах расположения вооруженных сил и выполнения их задач, а у тех, чьи дети и знакомые служат в ВСУ – не расспрашивать об их местонахождении.

"Не обязательно вас могут прослушивать, а где-то рядом может находиться человек, который, к сожалению, может быть агентом российских спецслужб", - добавил он.

Жителям временно оккупированных территорий Щиголь советует никак не распространять информацию, которая может быть полезна врагу, даже через интернет.

Также координатор проекта UNITED24 Ярослава Гресь рассказала, как обычные украинцы могут "донатить" на дроны. По ее словам, это можно делать как и находясь в Евросоюзе и других странах, так и в Украине.

"Есть два варианта, как можно приобщиться. Первый это пожертвование средств через платформу UNITED24, это можно сделать в разных валютах и через различные способы оплаты. Второй - это "задонатить" свой дрон для ВСУ. Можно отправить дрон в хаб в США или Польшу, если вы находитесь в другой стране. А в Украине вы можете принести свой дрон в любое отделение "Новой почты", сказать секретный пароль "Это дрон для армии дронов", оператор сам оформит заказ и отправит его команде "Армии дронов", - отметила Ярослава.

Чтобы "донат" был максимально полезным для армии, украинцев просят ознакомиться с характеристиками дронов, которые необходимы нашим военным.

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированной Херсонщине оккупанты отключили видеохостинг Youtube, а также соцсеть Instagram и мессенджер Viber.