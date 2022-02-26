С 26 февраля каналы всех медиагрупп Украины вещают в формате единого информационного эфира "Единые новости".

При поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины ведущие украинские медиагруппы – 1+1 media, StarLight Media, Медиа Группа Украина и Inter Media Group – обратились к международных телевизионных провайдеров с просьбой отключить вещание для российских новостных каналов на европейских спутниках, кабельных сетях, ОТТ-платформах и других ресурсах.

"Критически важно, чтобы люди во всем мире имели доступ к достоверной и правдивой информации о российской войне в Украине и ходе военных действий. Мы понимаем, насколько мощной является российская пропагандистская машина и каких усилий приходится прикладывать агрессору, чтобы распространять фейки и цинично обманывать людей. Мы противодействуем этому", - говорится в открытом письме к провайдерам.

С 26 февраля каналы всех медиагрупп Украины вещают в формате единого информационного эфира "Единые новости". Для бесперебойной подачи информации медиагруппы вещают поочередно. К совместному эфиру присоединяются представители ВСУ, СНБО, ОП и других структур, от которых зависит ход событий. Телеканалы объективно и оперативно предоставляют исчерпывающую информацию из разных регионов страны 24 на 7 и готовы предоставлять свой ТВ-сигнал провайдерам со всего мира для обеспечения вещания и освещения правдивых событий.

Технические параметры вещания: спутник Astra 4A, частота 12130, скорость потока 27500, поляризация вертикальная, FEC¾.