Тысячи камер наблюдения в Украине передают информацию на серверы, которые контролируются китайским производителем. К такому выводу пришли журналисты проекта "Схемы".
Речь идет о камерах китайских компаний Hikvision и Dahua, которые активно используются по всей стране. Журналисты провели эксперимент и вместе со специалистами установили, что более старые их модели более уязвимы к атакам хакеров. На взлом устройства 2015 года ушло около 15 минут.
Отмечается, что и Hikvision, и Dahua, производящие эти камеры, частично принадлежат государственным компаниям Китая. Они могут быть связаны с коммунистической партией.
Примечательно, что китайские власти обязали компании предоставлять стране всю информацию, которую они считают необходимой для контрразведывательной деятельности. Следовательно, Пекин может завладеть записями из украинских городов, прифронтовых регионов и стратегических предприятий, говорится в материале.
Стоит отметить, что в 2022 году в США обе компании – Dahua и Hikvision, а также их государственных совладельцев China Mobile и CETC признали китайскими военными компаниями.
Кроме того, и Dahua, и Hikvision продолжают работать в России. Только в 2022 году первая оплатила более 70 млн рублей налогов. Обе компании в 2023 году были внесены Национальным агентством по противодействию коррупции (НАПК) в перечень международных спонсоров войны.
С учетом тесного сотрудничества Китая и России, есть риск передачи информации с этих устройств напрямую Москве. В правоохранительных органах "Схемам" уточнили, что именно камера Hikvision производства 2016 года была взломана россиянами во время атаки по Киеву 2 января.
Как РФ шпионит за Украиной через камеры
2 января 2024 года во время массированного удара по Украине Россия могла видеть работу ПВО в Киеве через камеры наблюдения. Эти данные использовались для корректировки ударов, заявили в Службе безопасности Украины.
Речь идет о двух роботизированных онлайн-камерах наружного наблюдения, которые удалось взломать российским спецслужбам. Одна из них была установлена на балконе многоквартирного дома – ее использовали для наблюдения за придомовой территории. Примечательно, что, взломав камеры, россияне могли менять угол обзора.