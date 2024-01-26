Пекин может завладеть записями из украинских городов, прифронтовых регионов и стратегических предприятий, говорится в материале.

Тысячи камер наблюдения в Украине передают информацию на серверы, которые контролируются китайским производителем. К такому выводу пришли журналисты проекта "Схемы".

Речь идет о камерах китайских компаний Hikvision и Dahua, которые активно используются по всей стране. Журналисты провели эксперимент и вместе со специалистами установили, что более старые их модели более уязвимы к атакам хакеров. На взлом устройства 2015 года ушло около 15 минут.

Отмечается, что и Hikvision, и Dahua, производящие эти камеры, частично принадлежат государственным компаниям Китая. Они могут быть связаны с коммунистической партией.

Видео дня

Примечательно, что китайские власти обязали компании предоставлять стране всю информацию, которую они считают необходимой для контрразведывательной деятельности. Следовательно, Пекин может завладеть записями из украинских городов, прифронтовых регионов и стратегических предприятий, говорится в материале.

Стоит отметить, что в 2022 году в США обе компании – Dahua и Hikvision, а также их государственных совладельцев China Mobile и CETC признали китайскими военными компаниями.

Кроме того, и Dahua, и Hikvision продолжают работать в России. Только в 2022 году первая оплатила более 70 млн рублей налогов. Обе компании в 2023 году были внесены Национальным агентством по противодействию коррупции (НАПК) в перечень международных спонсоров войны.

С учетом тесного сотрудничества Китая и России, есть риск передачи информации с этих устройств напрямую Москве. В правоохранительных органах "Схемам" уточнили, что именно камера Hikvision производства 2016 года была взломана россиянами во время атаки по Киеву 2 января.

Как РФ шпионит за Украиной через камеры

2 января 2024 года во время массированного удара по Украине Россия могла видеть работу ПВО в Киеве через камеры наблюдения. Эти данные использовались для корректировки ударов, заявили в Службе безопасности Украины.

Речь идет о двух роботизированных онлайн-камерах наружного наблюдения, которые удалось взломать российским спецслужбам. Одна из них была установлена на балконе многоквартирного дома – ее использовали для наблюдения за придомовой территории. Примечательно, что, взломав камеры, россияне могли менять угол обзора.

Вас также могут заинтересовать новости: