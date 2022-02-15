Банк работает в штатном режиме.

В "ПриватБанке" проинформировали, что SMS-сообщения, которые утром во вторник, 15 февраля, поступили украинцам о якобы массовом отключении банкоматов, не соответствуют действительности.

Об этом в пресс-службе "ПриватБанка" сообщили УНИАН.

"Мы получали от клиентов информацию, что они получили с неизвестных зарубежных номеров сообщение о якобы отключении банкоматов. Мы считаем, что это дезинформационная кампания, которая направлена на дискредитацию ситуации в Украине и формирование паники и недоверия среди наших клиентов. Мы работаем в стандартном режиме. Нет и не будет никаких ограничений банковской деятельности", - сообщили в "ПриватБанке".

Ранее в сети появились фото сообщений, которые сегодня утром получили некоторые клиенты "Привата".

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