В приложении "Дия" стало доступным пенсионное удостоверение.
Об этом сообщается в Telegram- канале приложения.
Там рассказали детали о новом цифровом документе. В приложении доступны удостоверения по следующим видам пенсий:
- по возрасту: для женщин – от 55 лет, для мужчин – от 60;
- специальное: выданное из-за инвалидности, потери кормильца.
Удостоверение по возрасту подтянется в "Дию" автоматически. Только нужно убедиться, что приложение обновленное до последней версии в App Store, Google Play или HUAWEI AppGallery.
Специальное удостоверение надо добавить самостоятельно. Для этого нужно пролистать все документы в приложении и нажать: Добавить документ - Пенсионное удостоверение - Добавить пенсионное удостоверение.
"Если у вас удостоверение-книжечка, то такой документ в Дии не будет отображаться. Советуем обратиться в Пенсионный фонд, чтобы обновить удостоверение", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации Украины поможет Эстонии создать приложение на базе "Дии".