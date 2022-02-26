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Украинцев просят выключить геолокацию в мобильных телефонах.
Об этом говорится в только что обнародованном обращении Министерства внутренних дел Украины в Telegram-канале.
Враг начал ориентироваться по скоплениям мобильного трафика для своих атак и нанесения ударов.
"Уважаемые граждане! Это требование времени: всем выключить геолокацию в мобильных телефонах, собственных и близких. "Метки" в большинстве уже обезврежены, враг начинает ориентироваться по скоплениям моб трафика", - отметили в МВД.
Информацию просят распространить в общинах.