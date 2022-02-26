Враг начал ориентироваться по скоплению мобильного трафика, куда осуществлять свои атаки и наносить удары.

Украинцев просят выключить геолокацию в мобильных телефонах.

Об этом говорится в только что обнародованном обращении Министерства внутренних дел Украины в Telegram-канале.

Враг начал ориентироваться по скоплениям мобильного трафика для своих атак и нанесения ударов.

"Уважаемые граждане! Это требование времени: всем выключить геолокацию в мобильных телефонах, собственных и близких. "Метки" в большинстве уже обезврежены, враг начинает ориентироваться по скоплениям моб трафика", - отметили в МВД.

Информацию просят распространить в общинах.

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