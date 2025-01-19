YouTube Shorts тоже с недавнего времени позволяет публиковать видео до трех минут.

Платформа Instagram объявила об увеличении длительности роликов в разделе Reels. Теперь они могут длиться до трех минут вместо 90 секунд как раньше, пишет The Verge.

В октябре 2024 года такое же обновление получили YouTube Shorts – там лимит на длительность видео до 3 минут увеличили с 60 секунд, чтобы конкурировать с TikTok.

В 2023 году Instagram тестировал Reels по 10 минут, но от этого, судя по всему, решили отказаться, оставив возможность публиковать длинные видео для постов, не являющихся Reels. Сейчас такую функциональность предлагает только TikTok.

Видео дня

Новый лимит на Instagram Reels анонсировали в день блокировки TikTok в США. В уведомлении заблокированного приложения сказано, что разблокировка еще возможна, если TikTok поможет новый президент Дональд Трамп после вступления в должность.

Ранее УНИАН писал, что Instagram начал показывать пользователям рекламу с их лицами. Как оказалось, соцсеть получает доступ к вашей внешности, если вы использовали Meta AI для редактирования своих селфи.

Меж тем ученые провели исследование и узнали, как короткие видео из TikTok, Youtube и Instagram влияют на организм человека. И результаты пугают.

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