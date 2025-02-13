Telegram теперь еще и видеоплатформа: вышло крупное обновление мессенджера

Оно включает множество фишек для работы с видео, также добавили немного искусственного интеллекта.

Разработчики Telegram выпустили третье обновление в этом году. Оно включает ряд полезных функций для работы с видео, немного искусственного интеллекта и другое.

Теперь Telegram стал еще ближе к YouTube – так, например, при загрузке видео появилась возможность установить определенный кадр к превью ролика. Кроме этого, добавить в видео текст, стикеры и другие элементы.

И даже это еще не все. Плеер воспроизведения видео теперь автоматически фиксирует, на чем вы остановились прошлый раз. Больше можно не запоминать момент, на котором пришлось оторваться от просмотра длинного ролика.

Видео дня

Среди других нововведений: ИИ теперь помогает искать стикеры и эмодзи не только среди официальных наборов, но и среди пользовательских загрузок, а в профилях ботов появился список похожих ботов – по аналогии с каналами. Помимо этого, в Telegram добавили реакции звездами от канала.

Обновленный Telegram 11.7.1 уже доступен для установки – чтобы все функции заработали, нужно обновить приложение до актуальной версии в Google Play или App Store, а также Windows и macOS.

Напомним, в недавнем обновлении Telegram видеоплеер мессенджера получил возможность выбора качества видео. Помимо этого, для самих роликов можно менять скорость воспроизведения (в 1,5 и 2.5 раза).

Как писал УНИАН, после освобождения из-под ареста Павел Дуров признал, что Telegram неидеален и пообещал перевести модерацию платформы "из области критики в область похвалы". Так, из Telegram исчезла скандальная функция "Люди рядом". Также, согласно новым правилам, мессенджер будет раскрывать данные пользователей по запросу властей.

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