С ее внедрением пользователи и администраторы каналов смогут регулировать количество звезд, необходимых для отправки сообщений.

Пользователи обнаружили, что Telegram начал тестировать функцию платных комментариев в группах. Упоминание новой опции нашли на тестовом сервере мессенджера.

Предположительно, включать платный доступ смогут администраторы каналов или групп, которым и пойдет доход. По слухам, платный доступ могут сделать и для личных бесед.

Подробностей о работе функции и сроках релиза нет. Будет ли пользователь платить за каждый комментарий или оплачивать подписку – неизвестно.

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Мессенджер Telegram появился в 2013 году. С самых первых дней работы его создатель Павел Дуров утверждал, что мессенджер будет бесплатным всегда, чтобы ни случилось. Однако летом 2022-го была запущена подписка Telegram Premium, которая должна была покрыть расходы на серверы приложения. И с тех пор количество функций, связанных с монетизацией, начало стремительно расти.

Так, в Telegram-каналах появилась возможность публиковать платные посты по аналогии с Patreon или OnlyFans. Такой контент скрыт за "сверкающей" анимацией, рядом – пометка, сколько нужно заплатить, чтобы увидеть его.

Как писал УНИАН, после освобождения из-под ареста Павел Дуров признал, что Telegram неидеален и пообещал перевести модерацию платформы "из области критики в область похвалы". В частности, из Telegram исчезла скандальная функция "Люди рядом". Также, согласно новым правилам, мессенджер будет раскрывать данные пользователей по запросу властей.

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