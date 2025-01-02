В мессенджер среди прочего добавили cканер QR-кодов и фильтры в поисках сообщений.

Разработчики Telegram выпустили первое обновление в новом году. Оно должно было выйти еще 31 декабря 2024, но, по словам Дурова, апдейт задержался из-за модераторов Apple.

Январское обновление привнесло шесть новых функций, которые уже может попробовать любой пользователь мессенджера, говорится в блоге.

Сканер QR-кодов . Камера в приложении на Android и iOS теперь распознает QR-коды и открывает ссылки в выбранном вами веб-браузере по умолчанию без необходимости переключаться между приложениями.

. Камера в приложении на Android и iOS теперь распознает QR-коды и открывает ссылки в выбранном вами веб-браузере по умолчанию без необходимости переключаться между приложениями. Фильтры в поисках сообщений . Теперь можно просмотреть результаты поиска отдельно по личным чатам, группам или каналам.

. Теперь можно просмотреть результаты поиска отдельно по личным чатам, группам или каналам. Авторские эмодзи в названиях папок . Все Telegram-юзеры теперь могут создавать свои папки для чатов, чтобы удобнее организовать переписку, и в названиях таких папок можно указать любой эмодзи из добавленных наборов.

Коллекционные подарки. Теперь полученные подарки в Telegram можно конвертировать в уникальные коллекционные и далее передавать другим пользователям или выставлять на аукцион на NFT-площадках.

Сторонняя верификация . Теперь официальные сторонние сервисы могут присваивать профилям пользователей и чатам значки о подлинности аккаунта – дополнительные к верификации от самого мессенджера.

Реакции на служебные сообщения. Пользователи могут, например, поблагодарить за подарок или поприветствовать новых участников чата.

Обновленный Telegram 11.6 уже доступен для установки. Чтобы нововведения заработали на смартфоне, нужно обновить мобильный клиент в Google Play и App Store.

Видео дня

Напомним, в недавнем обновлении Telegram для iOS 18 был исправлен баг с перегревом и быстрой потерей заряда iPhone. Но специалисты обнаружили уже другую проблему – в обновлении сломано воспроизведение видео в Сторис, из-за чего проигрывается только звук.

Также УНИАН писал, что в Telegram опять "угоняют" аккаунты. Пользователям приходят фишинговые ссылки, замаскированные под подарок в виде премиум-версии Telegram.

Вас также могут заинтересовать новости: