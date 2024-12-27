Владельцев iPhone и iPad призвали срочно обновить свой Telegram

Свежее обновление исправляет проблемы с перегревом и быстрым расходом батареи.

Разработчики Telegram выпустили обновленную версию приложения для iOS под номером 11.5.3, которое призвано исправить проблемы, возникшее у пользователей мессенджера ранее.

Напомним, на прошлой неделе пользователи мессенджера начали массово жаловаться на перегрев аккумулятора и быструю потерю заряда. Причем с проблемой сталкиваются люди независимо от их модели iPhone. Теперь это поведение устранили.

Помимо перегрева, в версии 11.5.3 также исправили остановку воспроизведения анимаций эмодзи и стикеров при выключенном режиме экономии энергии. Однако специалисты обнаружили уже другую проблему – в обновлении сломано воспроизведение видео в "Историях", из-за чего проигрывается только звук.

Видео дня

Обновленный Telegram 11.5.3 уже доступен для установки – чтобы "охладить" свой мессенджер, нужно обновиться до актуальной версии App Store.

Ранее пользователи iPhone 15 Pro/15 Pro Max, обновившиеся до iOS 18.2, жаловались на перегрев смартфонов при использовании генеративного ИИ Apple Intelligence. При этом у владельцев iPhone 16 ИИ-функции проблем не вызывают.

Как писал УНИАН, после освобождения из-под ареста Павел Дуров признал, что Telegram неидеален и пообещал перевести модерацию платформы "из области критики в область похвалы". Например, из Telegram исчезла скандальная функция "Люди рядом". К тому же, согласно новым правилам, мессенджер будет раскрывать соответствующим органам власти IP-адреса и номера телефонов нарушителей.

Вас также могут заинтересовать новости: