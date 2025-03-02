Он также намекнул, что сотрудникам стоит приходить в офис "хотя бы" каждый будний день.

Сооснователь Google Сергей Брин считает, что у корпорации есть все, чтобы выиграть в гонке искусственного интеллекта общего назначения (AGI), если сотрудники будут работать усерднее.

"Я рекомендую приходить в офис хотя бы каждый будний день", – написал он в служебной записке, с которой ознакомились в The Verge. Он добавил также, что "60 часов в неделю – это оптимальная рабочая неделя".

Сооснователь компании знает, что в команде Gemini есть сотрудники, которые трудятся меньше 60 часов в неделю и прикладывают недостаточно усилия, что деморализует остальных.

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"Некоторые люди работают менее 60 часов, а небольшое число работников вообще вкладывается по минимуму, чтобы выжить. Эта последняя группа не только непродуктивна, но и может очень деморализовать всех остальных", – написал он. При этом Брин советует не работать больше 60 часов в неделю, чтобы не выгореть.

Он также подчеркнул необходимость использования собственных наработок Google в рабочих процессах. По его словам, сотрудники, работающие над Gemini, должны стать "самыми эффективными разработчиками и ученными в области искусственного интеллекта".

Ранее руководитель OpenAI Сэм Альтман поделился подробностями о планах по запуску GPT-5. Ожидается, что это будет не просто новая языковая модель, а революция в области ИИ. Речь идет о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это сделает его неотличимым от человека.

Меж тем OpenAI почти завершила разработку собственного ИИ-чипа. Разработчик ChatGPT хочет создать чип с упором на обучение нейросетей и при этом снизить зависимость от Nvidia.

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