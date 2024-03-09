В Минфине заявили, что указанные компании стремились получить денежную выгоду от незаконной добычи природных ресурсов и оказывали материальную и финансовую поддержку "Группе Вагнера".

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против компании из России (Limited Liability Company Broker Expert) и Центральноафриканской Республики (Bois Rouge SARLU), сообщила пресс-служба Минфина Соединенных Штатов.

В пресс-релизе говорится, что санкции в отношении компаний были введены за их усилия по содействию вредоносной деятельности России в ЦАР. Утверждается, что попавшие под санкции юрлица сыграли важную роль для поддержки действий ЧВК "Вагнер" в Центральноафриканской Республике.

В Минфине заявили, что указанные компании стремились получить денежную выгоду от незаконной добычи природных ресурсов и оказывали материальную и финансовую поддержку "Группе Вагнера".

Видео дня

Деятельность ЧВК "Вагнер" в Африке - детали

Деятельность военизированной группировки "ЧВК Вагнер" в Судане, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Мали с февраля 2022 года приносила доход в размере 114 млн долларов в месяц. В целом структуры "Вагнера" могли получить там до 2,5 млрд долларов с начала войны в Украине.

Теперь Россия хочет расширить свое влияние в Африке и проводит набор в вооруженные силы, которые заменят наемников ЧВК "Вагнер" на всем континенте.

Вас также могут заинтересовать новости: