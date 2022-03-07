По его словам, война России против Украины – это "трагический конфликт, который является личным и для него, и для Telegram".

Основатель Telegram Павел Дуров заверил, что соцсеть не станет менее безопасной для украинцев, поскольку его карьера в России завершилась уже давно.

В своем Telegram-канале он даже напомнил, что его мама – родом из Киева. Поэтому война России против Украины – это "трагический конфликт, который является личным и для него, и для Telegram", отметил Дуров.

"Я потерял свою компанию и свой дом, но я сделал бы это без колебаний", – заверил Дуров.

"С тех пор прошло много лет. Многое изменилось: я больше не живу в России, у меня больше нет там ни компаний, ни сотрудников. Но одно остается неизменным: я отстаиваю интересы наших пользователей, несмотря ни на что. Их право на частную жизнь священно. Сейчас – больше, чем когда-либо", – добавил он.

Некоторые люди сомневались, не является ли Telegram менее безопасным для украинцев, потому что когда-то программист жил в России. Однако он отметил, что ФСБ уже ранее хотела, чтобы он предоставил частные данные украинских пользователей, протестовавших против пророссийского президента.

Справка УНИАН. В 2013 году, когда Дуров был гендиректором крупнейшей социальной сети в России и Украине ВКонтакте, он отказался выполнять требования ФСБ, потому что "это означало бы предать украинских пользователей".

Уже после этого его уволили из компании, которую он основал, и был вынужден уехать из России.