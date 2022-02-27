Ведомство обратилось к CEO Meta с соответствующим письмом.

Министерство культуры и информационной политики Украины направило письмо в CEO Meta Марку Цукербергу с призывом заблокировать Facebook-страницы российских пропагандистских каналов.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

В частности, речь идет о : "Первом канале", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятом канале", "Россия 24", "Россия К" ("Культура"), "Карусель", ОТР, "ТВЦентр", РЕН ТВ, "Спас", "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Пятница", "Звезда", МИР, ТНТ, "Муз-ТВ" и других, распространяющих кремлевскую пропаганду.

"Рассчитываем, что действия с их стороны не заставят себя ждать. Российская машина пропаганды должна наконец быть разрушена, чтобы не отравлять жизнь ни украинцев, ни мира", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Twitter заблокировал возможность регистрировать аккаунты в Российской Федерации. Такого же решения ожидают от Facebook и Instagram.

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