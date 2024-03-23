Запрет выдан на время судебного расследования претензий, которые выдвинули местные СМИ.

Верховный суд Испании временно приостановил работу мессенджера Telegram на территории страны из-за жалоб на него со стороны местных СМИ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в суде.

Использование Telegram в Испании будет временно приостановлено с понедельника по требованию медиакомпаний Atresmedia, EGEDA, Mediaset и Telefonica. Им не нравится то, что Telegram позволяет своим пользователям загружать контент без согласия правообладателей.

"Судья Сантьяго Педрас согласился заблокировать услуги Telegram в Испании на время расследования претензий. Источник в суде сообщил, что блокировка услуг Telegram будет ответственностью мобильных провайдеров", - пишет Reuters.

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Ни владельцы мессенджера Telegram, ни пресс-служба Верховного суда Испании официально не комментировали эту информацию.

Отмечается, что Telegram является четвертым по популярности сервисом обмена сообщениями в Испании - его используют почти 19% испанцев.

Другие проблемы Telegram

Как писал УНИАН, несмотря на заверения Павла Дурова, владельца Telegram, в надежности и стабильности его сервиса, этот мессенджер регулярно "падает", создавая проблемы своим пользователям. Крупнейший за последнее время сбой произошел 18 февраля, когда пользователи не могли использовать мессенджер около часа.

Также Telegram часто критикуют за то, что он стал удобной платформой для распространения российской пропаганды на мировую аудиторию. В Украине на официальном уровне периодически поднимают вопрос о возможном запрете этого мессенджера.

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