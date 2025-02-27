Эта функция не нова, но раньше приходилось глубоко копаться в меню настроек, чтобы ее найти. Теперь этот процесс упростили.

Google расширила программу по удалению из результатов поиска личной информации. Теперь пользователи могут быстро удалить из поиска свой телефон, адрес или email без необходимости искать скрытые настройки.

Как пишет ZDNET, компания начала развертывать новый интерфейс удаления личных данных из интернета – теперь вы можете запросить удаление прямо из поисковой выдачи. Вот как это сделать:

Найдите в поисковой выдаче ссылку с вашими данными. Нажмите на меню с тремя точками рядом с результатом. Выберите опцию "Удалить этот результат". Укажите причину удаления, например, "Это мои личные данные".

Но это не происходит сразу и автоматически – Google получает ваш запрос, рассматривает его и, если информация нарушает политику, исключает ее из выдачи.

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Помимо этого, Google обновила интерфейс страницы "Результаты о вас", где вы сможете получать уведомления, когда ваша личная информация появится в сети.

Пока что оба инструмента доступны пользователям из США и некоторых стран Европы. Google работает над тем, чтобы вскоре ввести его в других странах.

Напомним, накануне ИИ-поисковик на базе ChatGPT стал доступен всем пользователям. Он умеет сам определять, когда нужно выйти в интернет в поисках ответа, а когда достаточно обратиться к собственной базе данных.

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