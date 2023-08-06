Теперь делать это можно прямо в "Поиске".

Google упростила пользователям контроль над своей личной информацией в результатах поиска. Прошлой осенью поисковый гигант представил инструмент "Результаты о вас", позволяющий отслеживать и запрашивать удаление ваших личных данных, появляющихся в поисковых результатах. Теперь делать это можно прямо в "Поиске".

Как сообщает издание TechCrunch, Google добавила новую панель мониторинга, которая показывает пользователям, какая контактная информация отображается в результатах поиска, и даже предупреждает о попадании контактов пользователей в cеть.

Важно заметить, что после удаления такая информация исчезнет только из результатов поисковика Google, но останется доступной в других уголках интернета. Если вам нужно удалить данные с определенного сайта, вам следует обратиться непосредственно к его владельцам.

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Как удалить личную информацию из поисковика Google

Чтобы воспользоваться инструментами удаления личной информации, пользователи должны войти в свою учетную запись Google, затем нажать на фотографию своего профиля и выбрать опцию "Результаты о вас", после чего они получат доступ к панели мониторинга.

Если в результатах поиска обнаружатся нежелательные личные данные, например, адреса электронной почты или номера телефонов, пользователи могут воспользоваться опцией "Удалить результат" после нажатия на меню из трех точек.

В настоящий момент инструмент доступен пользователям из США и только на английском языке, но Google работает над тем, чтобы вскоре ввести его в других странах и на других языках.

Напомним, в прошлом месяце в Украине заработал чат-бот Bard от Google на основе искусственного интеллекта. Пользоваться разговорным ботом можно на украинском языке.

А ранее в этом месяце Google обновила Chrome – главный браузер получил ряд полезных функций. Новые фичи появились как в мобильной версии, так и настольной версии хрома.

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