Несмотря на это технологическая отрасль продолжает оставаться одной из ключевых в украинской экономике.

Впервые за годы независимости Украины отечественный экспорт IT-услуг в прошлом году не показал роста.

Как сообщает Львовский IT Кластер, ссылаясь на данные НБУ, за прошлый 2023 год экспортная выручка IT-услуг уменьшилась на 8,5% и принесла $6,7 миллиардов, что на $622 миллиона меньше, чем в 2022 году.

При этом компьютерные услуги составляют 41% общего объема экспорта услуг, что также меньше чем в прошлом году с показателем 45,5%.

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Впрочем, технологическая отрасль продолжает оставаться одной из ключевых в украинской экономике.

Отмечается, что среди стран, которые обеспечивали наибольшую выручку украинской IT-отрасли в 2023 году были:

Соединенные Штаты Америки - $2,677 миллиардов, что составляет 39,8% объемов всего IT-экспорта;

Мальта - $566,78 миллионов (8,4%);

Великобритания $534,88 миллиона (почти 8%).

Также в первую пятерку вошли Кипр и Израиль, занимающие 5,4% ($362,2 миллиона) и 4,4% ($293,2 миллиона) объемов экспорта IT-услуг соответственно.

Рынок IT в Украине: что известно

В октябре 2023 года около 66% украинских IT-специалистов утверждали, что им трудно найти работу. Тогда среди главных проблем в поиске работы айтовцы указывали: малое количество вакансий и конкуренцию; отсутствие фидбека; длительный процесс прохождения собеседований и много этапов интервью или большие промежутки между ними.

В декабре стало известно, что количество вакансий в украинской IT -отрасли в прошлом году опустилась до наименьшего показателя за последние пять лет.

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