Отечественный ІТ-сектор занимает второе место в общей структуре украинского экспорта.

Украинский экспорт IT-услуг в 2024 году снизится до 6% и может составить 6,4 млрд долларов. Таким образом технологическая индустрия второй год подряд не покажет роста по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в исследовании IT Research Ukraine 2024, проведенного Львовским IT-кластером.

"Даже при оптимистическом сценарии на конец 2024 года уменьшение объемов будет на уровне не менее 4% по сравнению с 2023-м. А при пессимистическом этот показатель достигнет - 6%. То есть в итоге стоит ожидать $6.3-6.45 миллиарда", - говорится в исследовании.

При этом, несмотря на вызовы полномасштабной войны, технологическая отрасль остается одной из ключевых в украинской экономике и обеспечивает значительные валютные поступления. ИТ-сектор является крупнейшим экспортером услуг в Украине. Так, от общего объема услуг компьютерные услуги составляют 38%.

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ИТ-сектор занимает второе место в общей структуре украинского экспорта, после экспорта продовольственных товаров. Доля ИТ в валовом внутреннем продукте уменьшилась на фоне роста ВВП и составляет 4,4%.

Отмечается, что в Украине больше всего IT-специалистов в возрастной категории от 26 до 35 лет. Количество ИТ-специалистов в Украине до 25 лет уменьшается. А средний возраст специалиста несколько вырос - до 31,5 лет.

Медиана дохода техспециалиста в Украине уменьшилась на 1,7% по сравнению с 2023 годом и составляет 2590 долларов. В то же время, большая часть опрошенных отметили, что выросли и их расходы: 75,6% в 2024 в противовес 72,9% в прошлом году. Наибольшая доля дохода идет на базовые потребности - аренда жилья, питание и тому подобное. На остальные статьи выделяют в среднем не более 23%.

Рынок IT в Украине: что известно

В феврале стало известно, что впервые за годы независимости Украины отечественный экспорт IT-услуг в прошлом году не показал роста. Так, за 2023 год экспортная выручка IT-услуг уменьшилась на 8,5% и принесла $6,7 миллиардов, что на $622 миллиона меньше, чем в 2022 году.

В марте министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что украинские ИТ-специалисты ежемесячно донатят около 80 млн долларов, что составляет почти 3 миллиарда гривен.

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