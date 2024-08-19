Отныне отсканированные документы можно сохранять не только в PDF, но и в JPEG.

Google выпустила небольшое, но важное обновление для своего "облачного" сервиса Google "Диск". Новая опция облегчит жизнь пользователям, которые часто сканируют документы.

Ранее пользователи Google Диск (Google Drive) имели возможность сканировать документы и сохранять их для загрузки в облако только в формате PDF. Теперь появился еще один формат для выбора – JPEG, пишет портал PhoneArena.

Обновление уже распространяется среди пользователей Android-приложения Google Drive. Если такой функции на вашем смартфоне нет, нужно подождать, пока придет обновление. Обычно это занимает 1-2 недели.

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Для тех, кто еще не использовал Google Диск для сканирования документов, вот пошаговое руководство, которое должно быть полезным:

Откройте приложение "Google Диск". Нажмите на значок камеры в правом нижнем углу экрана". Направьте камеру смартфона на документ. Синяя рамка, появившаяся вокруг документа, указывая место, где будет обрезано изображение Сделайте снимок документа. При необходимости отредактируйте отсканированный документ и нажмите "Готово". Введите название файла, выбрите формат сохранения (PDF или JPEG) и нажмите кнопку "Сохранить".

Google Drive (или "Google Диск") считается одним из самых популярных облачных сервисов. По умолчанию Google дает 15 Гбайт памяти, после чего предлагает перейти на платный тариф: 100 ГБ за $1,99, 200 ГБ за $2,99, 2 ТБ за $9,99.

Ранее УНИАН рассказывал о новой функции Google, которая позволяет делать групповые фотографии без помощи прохожих⁠⁠. Пока она работает эксклюзивно на Pixel 9, но в будущем, возможно, появится и на других смартфонах.

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