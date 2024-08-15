Пока что она работает эксклюзивно на новых Пикселях, но в будущем, возможно, появится и на других смартфонах.

В рамках вчерашней презентации Google анонсировала сразу четыре новых Pixel, включая складной Pixel 9 Fold. Смартфоны традиционно получили ряд ИИ-функций, которые выделяют их на фоне конкурентов.

Например, разработчики придумали классную фишку для съемки групповых фото – без помощи прохожих и при этом с фотографом в кадре. Новая опция "Добавь меня" позволяет с помощью искусственного интеллекта объединить два фото в одну, пишет NY Post.

Работает технология предельно просто: достаточно сделать похожий кадр с того же ракурса, но встать где-то рядом. Далее нейросеть склеит все вместе. "Обычно есть один назначенный фотограф, который не участвует в групповых фотографиях", – говорится в описании к функции.

Пока инновационная функция будет работать только на новых Пикселях, но в будущем, возможно, появится и на других Android-смартфонах.

Помимо "Добавь меня", серия Pixel 9 получила и другие интересные ИИ-фичи для камеры. Например, возможность изменить выражение лица или попросить нейросеть сгенерировать другой задник. В Google считают, что отредактированные ИИ картинки интереснее, чем достоверные снимки, поскольку они передают сам момент, каким вы его запомнили, а не то, "что попало в объектив в конкретную миллисекунду".

Также для каждого из смартфонов Pixel 9 заявляется автономность до 24 часов, чип Google Tensor G4, поддержка спутниковой связи, а обновляться устройства будут вплоть до 2032 года, когда выйдет Android 22.

Как известно, для работы ИИ Apple потребуются иметь хотя бы iPhone 15 Pro, а крупный апгрейд Siri вместе с интеграцией ChatGPT состоится лишь весной 2025 года. Samsung, наоборот, прокачала ИИ-функциями флагманы прошлых лет и даже среднебюжетные модели.

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