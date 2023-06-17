Официальная презентация случится 29 июня.

Компания Asus выпустит продолжение популярного компактного смартфона Zenfone 9 в конце июня. Производитель выложил тизер и подтвердил главные фишки своего мощного и маленького телефона.

Новый аппарат от тайваньской фирмы в своем роде уникален – 5,9 дюймов для Android-смартфона в 2023 году очень редко встретишь. В компании заявили, что аппарат будет удобно держать в руке и носить в сумочке.

Вдобавок, Zenfone 10 станет самым компактным флагманом на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 – на сегодня на рынке нет ни одного аппарата на этом чипсете с дисплеем менее 6 дюймов.

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Также подтверждено, что смартфон получил 16 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти, камеру с шестиосевой стабилизацией и батарею 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт. В тизере фирма также рассказала, что новый флагман получит беспроводную зарядку.

Asus также добавит больше ярких цветовых решений на выбор: в дополнение к черному, белому и серо-синему, появится зеленое исполнение, а красный вариант станет ярче.

Тем временем, Zenfone 9 можно спокойно купить в Украине, но прошлогодний аппарат стоит дорого – от 24 000 грн за версию 8+128 ГБ. Примерно сколько же он стоил год назад на старте.

Несколькими месяцами ранее ASUS представила геймерские ROG Phone 7 – самые навороченные смартфоны на сегодня. Обозреватель говорят, что это один из лучших автономных смартфонов, который доступен на рынке.

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