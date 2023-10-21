Одним из ключевых нововведений iPad Pro 2024 станет OLED-дисплей. Однако из-за такого апгрейда стоимость устройства заметно вырастет.

В следующем году, вероятно, весной, компания Apple представит новое поколение iPad Pro. Ожидается, что они будут сильно дороже нынешних моделей. Основная причина – переход на OLED-дисплей.

Об этом сообщает портал Wccftech, сославшись на надежного информатора под ником Revegnus. Так, стартовый ценник 11-дюймовой модели составит $1500, а 13-дюймовый iPad Pro обойдется в "безумные" $1800.

Для сравнения, текущий модельный ряд iPad Pro с экранами IPS и mini-LED стоит от $799 и $1099 соответственно. Таким образом, если инсайд верен, планшеты подорожают почти в два раза. Оправдать такую покупку, учитывая сопоставимую стоимость MacBook Pro, будет сложно, считают журналисты.

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Apple также планирует представить ряд других усовершенствований для iPad Pro, включая улучшенные камеры, функции на базе искусственного интеллекта и дополнительные функции для порта USB-C. По слухам, дизайн устройства будет близок к Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.

Отмечается, что переход на OLED в iPad Pro позволит Apple повысить энергоэффективность по сравнению с текущими LED и miniLED-дисплеями, а также предложит повышенную контрастность благодаря структуре дисплея с двумя стеками.

Apple не закончила с анонсами в 2023 году

Сразу несколько источников утверждают, что до конца 2023 года Apple обновит iPad mini, iPad Air и iPad начального уровня. Впрочем, единственным значимым улучшением станут новые чипы и поддержка сетей Wi-Fi 6Е.

В последний раз Apple выпускала новые планшеты в октябре 2022 года – тогда это был базовый iPad, который получил современный дизайн, и шестое поколение планшетов iPad Pro на процессоре M2.

А ранее на этой неделе Apple представила свой новый гаджет – стилус Pencil с USB-C. Это самый доступный стилус в ассортименте компании, но функционал заметно урезали.

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