Как ни странно, но самой большой симпатией сегодня пользуются компактные Айфоны, которые отличаются маленьким экраном, по сравнению с современными моделями.

Бенчмарк AnTuTu обычно рассказывает о самых производительных мобильных гаджетах. В этот раз авторами рейтинга был составлен рейтинг самых любимых iPhone и iPad среди пользователей. Он составляется с оглядкой не на тесты, а на реальные отзывы их владельцев.

Лидером по итогам голосования стал 10,5-дюймовый планшет iPad Pro, который собрал 96,68% положительных отзывов. Ему чуть-чуть уступил iPad Air 4: им полностью довольны 96,33% пользователей.

На 3-ей строчке разместился iPhone 12 mini (95,92%), который многие на выходе "хейтили". Но со временем отношение к компактному девайсу поменялось, хоть он фактически "похоронил" всю линейку Mini, показав одни из худших продаж в истории Apple. Да, компания выпустила iPhone 13 Mini, но лишь потому, что для его производства было уже все готово.

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Еще один айфон – iPhone SE (2020) – разместился на четвертой строчке, а iPad Pro 4 (12,9") замыкает пятерку "яблочных" любимчиков. Несмотря на то, что новенькие iPhone 15 уже как полтора месяца в продаже, в рейтинге их нет вообще, как и iPhone 14.

Очевидно, за релизом iPhone 12 mini в Apple стояла группа сентиментальных сотрудников, обожающих компактные телефоны. Однако продажи оставляли желать лучшего, и начиная с 14 серии компания заменила компактные "мини" на "плюс" с увеличенным экраном.

Напомним, чем крут девайс. Он получил яркий экран Super Retina XDR OLED на 5,4 дюйма, мощный чип A14 Bionic, двойную камеру на 12+12 мегапикселей с ночным режимом съемки, стереодинамики и корпус, защищенный от воды по стандарту IP68.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети было немало слухов, что Apple решила "похоронить" линейку доступных iPhone SE из-за неудовлетворительных продаж, но теперь все больше источников утверждают, что купертиновцы перезапустили разработку условного iPhone SE 4. Правда выйдет он не раньше 2025 года.

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