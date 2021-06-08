В России за ношение футболки сборной Украины могут отправить в тюрьму на четыре года.
Об этом российский адвокат Игорь Бушманов рассказал ресурсу Sport24.
"Если кто-то наденет эту футболку на территории России, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм - публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ. Если лицо совершает такие действия впервые, то может быть привлечено к административной ответственности. Если нарушение будет зафиксировано повторно, то наступает уголовная ответственность, вплоть до четырех лет лишения свободы. Если эти действия были совершены с использованием СМИ или, например, личного блога, то срок уголовной ответственности возрастет до пяти лет», - отметил он.
Поэтому Бушманов посоветовал болельщикам не надевать эту футболку на территории России.
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Форма Украины на Евро-2020
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня. Форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Особенностью является то, что на нее нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев уже призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво". Также появилась реакция российского МИДа.
- Однако УЕФА утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020.
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