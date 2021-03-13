На девятом этапе Кубка мира по биатлону в Чехии прошла гонка преследования среди женщин.
Лучше всего среди представителей Украины выступила Юлия Джима, которая финишировала на 15-й позиции. Дарья Блашко пришла к финишу 25-й, а Меркушина Анастасия лишь 55-й.
Норвежская биатлонистка Тирил Экгофф несмотря на один промах на стрельбе таки смогла финишировать первой пользуясь своей высокой скоростью на лыжах. Серебро неожиданно взяла белоруска Динара Алимбекова, которая безупречно отстрелялась, но была не достаточно ловкой на лыжах. Замкнула пьедестал почета немка Франциска Пройсс, удовлетворившаяся бронзой.
Кубок мира в Чехии. Результаты женской гонки преследования
1. Тирил Экхофф (Норвегия) - (0+1+0+0) 27:13,6
2. Динара Алимбекова (Беларусь) - (0+0+0+0) +34,6
3. Франциска Пройсс (Германия) - (0+1+0+1) +40,2
15. Юлия Джима (0+2+1+0) +1:52,4
25. Дарья Блашко (0+0+1+1) +2:41,1
55. Анастасия Меркушина (0+3+2+2) +5:03,8
Кубок мира по биатлону 2020-2021: девятый этап
- Девятый этап КМ проходит в Чехии с 11 по 14 марта: где и когда смотреть гонки.
- Сборную Украины на этом этапе у мужчин представляют Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко. У женщин - Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина.
- В мужском спринте украинцы оказались за пределами топ-30.
- В спринтерской гонке среди женщин Юлия Джима заняла 5-ю строчку.
- В мужском персьюте сборная Украины выступила неудачно.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram