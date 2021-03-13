Свою очередную золотую медаль завоевала выдающаяся норвежка Тирил Экгофф.

На девятом этапе Кубка мира по биатлону в Чехии прошла гонка преследования среди женщин.

Лучше всего среди представителей Украины выступила Юлия Джима, которая финишировала на 15-й позиции. Дарья Блашко пришла к финишу 25-й, а Меркушина Анастасия лишь 55-й.

Норвежская биатлонистка Тирил Экгофф несмотря на один промах на стрельбе таки смогла финишировать первой пользуясь своей высокой скоростью на лыжах. Серебро неожиданно взяла белоруска Динара Алимбекова, которая безупречно отстрелялась, но была не достаточно ловкой на лыжах. Замкнула пьедестал почета немка Франциска Пройсс, удовлетворившаяся бронзой.

Кубок мира в Чехии. Результаты женской гонки преследования

1. Тирил Экхофф (Норвегия) - (0+1+0+0) 27:13,6

2. Динара Алимбекова (Беларусь) - (0+0+0+0) +34,6

3. Франциска Пройсс (Германия) - (0+1+0+1) +40,2

15. Юлия Джима (0+2+1+0) +1:52,4

25. Дарья Блашко (0+0+1+1) +2:41,1

55. Анастасия Меркушина (0+3+2+2) +5:03,8

Кубок мира по биатлону 2020-2021: девятый этап

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Автор: Будрин Артем