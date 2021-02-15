Знаменитая нидерландская гимнастка, обладательница серебряной медали чемпионата мира 2002 года, Верона ван де Лер призналась, почему ушла в порноиндустрию.
Об этом сообщает "Медуза".
"Мне это нравилось, я всегда это видела просто работой – это легально в Голландии, если тебе больше 18 лет и ты платишь налоги. Никто на меня не давил, было много свободы", - поделилась мыслями Верона.
"Мне нравилась эта работа. Конечно, в какие-то дни ты можешь чувствовать себя плохо или болеть. Но тогда я просто не работала. Если не чувствуешь возбуждения, то нет смысла что-то снимать, потому что все это заметят. Правда, кое-какие фейки были: иногда приходилось слишком громко стонать. Громче, чем в обычной жизни", - призналась бывшая спортсменка.
Также ван де Лер описала сексуальные домогательства в спорте.
"Я знаю тех, кому нравятся совсем молоденькие, даже дети. Они любят прикасаться к их голой коже, попе или груди", - шокировала ван де Лер.
Она заметила, что в возрасте с 10 до 13 лет ей приходилось раздеваться перед тренерами-мужчинами для взвешивания.
"Также у нас был физиотерапевт, который во время лечебных процедур дотрагивался до тех мест, куда дотрагиваться было неправильно", - добавила бывшая гимнастка.
Верона иногда выставляет в социальные сети слишком откровенные фотографии.
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