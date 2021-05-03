Сборная Украины по гандболу чудом вышла в финальную часть чемпионата Европы-2022 по гандболу.
В заключительных двух турах команда Николая Степанца дважды уступила Чехии (26:28, 22:27) и, таким образом, очень рисковала пролететь мимо континентального первенства.
Судьба "желто-голубых" зависела уже не от своей игры, а от результатов других поединков по другим отборочным группам.
Путевку напрямую получают первое и второе место из 8 отборочных групп, а также 4 лучшие сборные из тех, что оказались на третьем месте. В зачете третьих мест во внимание не брались заработанные очки против последней команды в группе, то есть полного аутсайдера.
И в этом очень сложном раскладе нашим гандболистам посчастливилось войти в число четырех лучших третьих коллективов, причем заскочили в последний вагон.
Рейтинг третьих мест.
Финальный турнир состоится с 13 по 30 января 2022 года в Словакии и Венгрии. В нем примут участие 24 сборные: Словакия, Венгрия (хозяева турнира), Испания, Хорватия (финалисты Евро-2020), Сербия, Германия, Россия, Португалия, Словения, Норвегия, Дания, Швеция (победители групп), Франция, Австрия, Чехия, Исландия, Нидерланды, Беларусь, Северная Македония, Черногория (вторые места), Босния и Герцеговина, Польша, Литва, Украина (рейтинг третьих мест).
Украина в отборе на Евро-2022: главное
- Сборная Украины выступала в одной группе с Россией, Чехией и Фарерскими островами.
- Украина и Россия первый матч провели 5 ноября - тогда была зафиксирована ничья.
- Во втором поединке подопечные Николая Степанца уступили русским.
- Далее в квалификации удалось обыграть сборную Фарерских островов.
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