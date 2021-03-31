Похоже, что украинка и француз возобновили свои отношения.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис восстановили совместную страницу в Instagram.

Пара, которая в феврале объявляла о паузе в отношениях, тогда деактивировала совместный аккаунт. Однако теперь он снова активен.

Свитолина и Монфис опубликовали несколько stories с недвусмысленными цитатами:

"Если любовь не безумна, это не любовь", "Ты и я. Любовь. Навсегда", "Наша любовь вечна".

Также пара опубликовала рисунок, автор которого неизвестен.

Напомним, Свитолина и Монфис официально объявили о своих отношениях во время Australian Open-2019. Впрочем, летом 2019 года они расстались. Однако, практически спустя полторы недели опять возобновили отношения.

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Автор: Антон Дударь