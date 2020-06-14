Мужчина представился бойцом UFC и расстрелял восемь человек в США
Мужчина, который представился бойцом известного промоушена смешанных единоборств UFC, совершил вооруженное нападение на людей в центре города Сан-Антонио, США.
Читайте такжеUFC вернулся: в США состоялся крупный турнир без зрителей (видео)
Об этом сообщает The New York Times.
Стрелка не хотели пускать в одно из заведений из-за признаков алкогольного опьянения. Тогда он в сопровождении друзей взял винтовку из своего автомобиля и открыл огонь по людям, которые находились у входа в бар.
"Он вернулся к машине, достал винтовку и прошел через улицу обратно. Перед тем, как открыть огонь, он начал кричать: "Ты знаешь, кто я? Я боец UFC из Калифорнии!", - прокомментировал инцидент полицейский Уильям Макманус.
Ранения получили пять женщин и трое мужчин. При этом все восемь пострадавших выжили.
Преступнику удалось скрыться сразу после стрельбы. Полиция продолжала его поиски по состоянию на 13 июня.
УНИАН ранее сообщал о том, что звезда UFC Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram