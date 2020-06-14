Мужчина представился бойцом UFC и расстрелял восемь человек в США

Все пострадавшие после нападения неизвестного выжили.

Мужчина, который представился бойцом известного промоушена смешанных единоборств UFC, совершил вооруженное нападение на людей в центре города Сан-Антонио, США.

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Об этом сообщает The New York Times.

Стрелка не хотели пускать в одно из заведений из-за признаков алкогольного опьянения. Тогда он в сопровождении друзей взял винтовку из своего автомобиля и открыл огонь по людям, которые находились у входа в бар.

"Он вернулся к машине, достал винтовку и прошел через улицу обратно. Перед тем, как открыть огонь, он начал кричать: "Ты знаешь, кто я? Я боец UFC из Калифорнии!", - прокомментировал инцидент полицейский Уильям Макманус.

Ранения получили пять женщин и трое мужчин. При этом все восемь пострадавших выжили.

Преступнику удалось скрыться сразу после стрельбы. Полиция продолжала его поиски по состоянию на 13 июня.

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