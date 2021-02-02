Сергей все свои 4 матча в 2021 году выиграл.

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 ATP) выиграл первый матч после завершения самоизоляции.

На турнире ATP 250 в Мельбурне ("Great Ocean Road Open") 35-летний украинец одержал волевую победу в поединке первого круга против россиянина Романа Сафиуллина (№182 ATP).

Great Ocean Road Open. 1/32

Сергей Стаховский (Украина) - Роман Сафиуллин (Россия) - 6:7(5), 6:4, 6:3

В следующем раунде Стаховский сыграет против шестого сеяного Райли Опелки из США (№40 ATP).

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Отметим, что для Сергея это первая за 20 месяцев победа в основной сетке турнира ATP.

Напомним, что Стаховский будет представлять Украину на Australian Open-2021.

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Автор: Будрин Артем