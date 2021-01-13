Невероятная красота с берегов Саудовской Аравии.

Ралли "Дакар-2021" проходит в 12 этапов с 3 по 15 января в Саудовской Аравии.

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Общая длина маршрута составляет более 7600 км, из них спецучастки - 4767 км.

Всего в ралли принимают участие 266 экипажей (мотоциклы, внедорожники и грузовики) и 440 человек. По сравнению с прошлым годом количество участников снизилось на 23%.

Интересным новшеством 43-го по счету "Дакара" является зачет Classic, в котором участвуют автомобили, выпущенные до 2000 года. Эти машины едут по своему маршруту, который проложен параллельно с основным.

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Автор: Budrin Artem