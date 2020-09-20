Мини-сериал про баскетбол получил престижную награду.

Документальный сериал "Последний танец", который посвящен карьере баскетболиста Майкла Джордана, получил американскую телевизионную премию "Эмми".

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Об этом сообщил Twitter Телевизионной Академии.

Лента победила в номинации "Лучший документальный фильм года".

"Последний танец" рассказывает про карьеру легенды баскетбола Майкла Джордана и его выступления за "Чикаго Буллз" в сезоне-1997/98, который стал последним для игрока в команде.

Премьера сериала от Netflix и ESPN состоялась 19 апреля. Шоу режиссера Джейсона Хехира состояло из десяти серий.

Основной для создания сериала стали 500 часов видео, которые были отсняты в течение сезона-1997/98. Съемочная группа НБА имела доступ к матчам, тренировкам и даже раздевалке "Чикаго Буллз". Джордан дал личное согласие на обнародование кадров.

Майкл Джордан: главное

Джордан является шестикратным чемпионом НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998), а также двукратным победителем Олимпиады (1984, 1992).

Атакующий защитник выступал за "Чикаго Буллз" и "Вашингтон Уизардс", завершив карьеру в 2003-м году.

В мае игровые кроссовки Джордана были проданы на аукционе за полмиллиона долларов.

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Перевод: Данил Слесь