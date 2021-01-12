Пейдж Спиранак заявила, что теперь мужчины понимают, как себя чувствуют женщины.

Американская гольфистка Пейдж Спиранак сравнила ПЦР-тестирование на коронавирус с оральным сексом между мужчиной и женщиной.

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Об этом спортсменка сказала в подкасте "Playing Around", передает New York Post.

В ходе подкаста ведущий сказал, что наиболее неприятный тест на COVID-19 для него - тот, при котором при заборе слюны во рту крутят ватной палочкой на протяжении 20 секунд.

"Что ж, теперь вы понимаете, что все время чувствуют женщины", - ответила ему Спиранак.

Ведущий попросил гольфистку объяснить эту фразу, и она сказала:

"Я думаю, это говорит само за себя. Парни - такие слабаки. Когда у них что-то во рту, они такие: "О нет, это так некомфортно". А когда у девушек в такой ситуации голова еще и опущена вниз, парни такие: "Это потрясающе".

Отметим, что Спиранак играла в гольф на студенческом уровне, а на профессиональном выступала в 2015-2016 годах. Затем она сосредоточилась на карьере модели. На ее Instagram подписано около 3 миллионов человек.

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Автор: УНИАН