"Готовы к разным сценариям": президент МОК подтвердил возможную отмену Олимпиады в Токио
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах подтвердил, что Олимпиада-2020 должна быть полностью отменена, если ее не удастся провести в следующем году.
Слова Баха приводит BBC.
По словам Баха, премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал ему понять, что следующее лето - "последняя возможность" для страны провести Олимпийские игры:
"Откровенно говоря, я могу это понять. Невозможно постоянно нанимать от трех до пяти тысяч человек в оргкомитет. Нельзя каждый год менять весь спортивный календарь по всему миру. У спортсменов не должно быть неопределенности".
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По словам Баха, окончательные решения будут приняты позже:
"Мы должны быть готовы к разным сценариям. Сейчас есть четкая цель провести эти Игры в июле следующего года. В то же время, возможно, придется принимать дополнительные меры здравоохранения. Когда у нас будет четкое представление о том, как будет выглядеть мир 23 июля 2021 года, тогда мы примем соответствующие решения".
В то же время Бах подчеркнул, что МОК не хотел бы проводить Олимпиады без зрителей:
"Это не то, чего мы хотим. Олимпийский дух заключается в том, чтобы объединять болельщиков, и именно это делает Игры такими уникальными. Но когда дело дойдет до принятия решения, я бы хотел проконсультироваться с ВОЗ, спортсменами и японской стороной".
Президент МОК также прокомментировал информацию о том, что для проведения Олимпиады необходимо разработать вакцину:
"В вопросе вакцины мы полагаемся на рекомендации Всемирной организации здравоохранения. У нас есть один главный принцип - организовать Игры в безопасных для всех участников условиях. Никто не знает, каким будет мир через год. Таким образом, нам необходимо положиться на экспертов, а затем принять решение на основе их совета".
Напомним, Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Как сообщал УНИАН, ранее полную отмену Олимпиады допустили в оргкомитете Японии.