"Готовы к разным сценариям": президент МОК подтвердил возможную отмену Олимпиады в Токио

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал ситуацию с Олимпийскими играми.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах подтвердил, что Олимпиада-2020 должна быть полностью отменена, если ее не удастся провести в следующем году.

Слова Баха приводит BBC.

По словам Баха, премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал ему понять, что следующее лето - "последняя возможность" для страны провести Олимпийские игры:

"Откровенно говоря, я могу это понять. Невозможно постоянно нанимать от трех до пяти тысяч человек в оргкомитет. Нельзя каждый год менять весь спортивный календарь по всему миру. У спортсменов не должно быть неопределенности".

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По словам Баха, окончательные решения будут приняты позже:

"Мы должны быть готовы к разным сценариям. Сейчас есть четкая цель провести эти Игры в июле следующего года. В то же время, возможно, придется принимать дополнительные меры здравоохранения. Когда у нас будет четкое представление о том, как будет выглядеть мир 23 июля 2021 года, тогда мы примем соответствующие решения".

В то же время Бах подчеркнул, что МОК не хотел бы проводить Олимпиады без зрителей:

"Это не то, чего мы хотим. Олимпийский дух заключается в том, чтобы объединять болельщиков, и именно это делает Игры такими уникальными. Но когда дело дойдет до принятия решения, я бы хотел проконсультироваться с ВОЗ, спортсменами и японской стороной".

Президент МОК также прокомментировал информацию о том, что для проведения Олимпиады необходимо разработать вакцину:

"В вопросе вакцины мы полагаемся на рекомендации Всемирной организации здравоохранения. У нас есть один главный принцип - организовать Игры в безопасных для всех участников условиях. Никто не знает, каким будет мир через год. Таким образом, нам необходимо положиться на экспертов, а затем принять решение на основе их совета".

Напомним, Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал УНИАН, ранее полную отмену Олимпиады допустили в оргкомитете Японии.