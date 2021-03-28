Фрэнсис Нганну взял реванш у Стипе Миочича.

В Лас-Вегасе прошел турнир UFC 260, в рамках которого состоялся бой за титул чемпиона в тяжелом весе между Стипе Миочичем и Фрэнсисом Нганну.

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Камерунец отобрал пояс у американца хорватского происхождения, нокаутировав его уже во втором раунде.

Нганну по прозвищу "Хищник" нанес мощный удар с левой. Миочич тут же поднялся и даже попытался контратаковать, но камерунец еще раз мощно попал с левой и бросился добивать соперника. Рефери остановил бой.

34-летний Нганну стал 17-м чемпионом UFC в тяжелом весе. Также он взял реванш у Миочича за поражение в 2018 году. 38-летний Миочич потерпел четвертое поражение в карьере в UFC.

Francis Ngannou built different 😳😳😳😳 pic.twitter.com/5z80cZbzdB — Shannon Sharpe Burner Account (@shannonsharpeee) March 28, 2021

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Автор: Антон Дударь