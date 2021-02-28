На чемпионате по дзюдо среди юниоров и юниорок в российском Каспийске произошла массовая драка.
В побоище участвовали десятки человек, включая зрителей и спортсменов. Так, на видео можно заметить, как один из болельщиков набросился на спортсмена, а тот попытался ответить ударом с ноги.
Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на "РИА Новости", по словам главы дисциплинарной комиссии федерации дзюдо Дагестана Хабиба Магомедова, драка началась с конфликта на трибунах между осетинскими и дагестанскими болельщиками.
Десятки зрителей устроили массовую драку в Каспийске прямо во время Первенства СКФО по дзюдо среди юниоров. В побоище участвовали даже спортсмены. pic.twitter.com/cauanYwMme— baza (@bazabazon) February 27, 2021
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